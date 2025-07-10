Кабмин выделит 1 млрд рублей на "Композитную долину" в Тульской области

Средства пойдут в том числе на закупку оборудования, необходимого для двух лабораторных корпусов, отметил председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует направить 1 млрд рублей на комплекс "Композитная долина" в Тульской области. Средства будут выделены на принципах софинансирования, анонсировал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 1 млрд рублей на софинансирование инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", который создан по поручению президента в Тульской области, - рассказал премьер. - Средства пойдут в том числе на закупку оборудования, необходимого для двух лабораторных корпусов".

По словам Мишустина, работающие в центре компании уже используют широкий набор мер госпомощи. В их числе нулевые ставки НДС, налогов на прибыль и имущество, вдвое сниженные страховые взносы по зарплате.