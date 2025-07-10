10 июля, 15:21,
обновлено 10 июля, 15:30
ЕГЭ

Кравцов заявил об отсутствии серьезных происшествий в ходе ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

© ТАСС/ Ruptly
Экзамены прошли спокойно, указал министр просвещения РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Каких-либо серьезных происшествий при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не зафиксировано, вопросы безопасности были первостепенными. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по вопросам образования в Кремле.

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"Спокойно прошел единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание", - сказал он. 

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