Под Новосибирском сдали второй участок Восточного обхода длиной более 12 км

Новая трасса будет востребована для более чем 100 тыс. жителей Новосибирска и пригорода

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Второй участок первого этапа Восточного обхода Новосибирска длиной около 12 км ввели в эксплуатацию. Дорогу построили от Гусинобродского тракта до села Новолуговое, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первый этап строительства обхода, который реализует компания "Новосибирскавтодор", предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок - Кольцово.

"В сумме это позволит организовать движение на участке более чем 12 км от Гусинобродского тракта из района села Раздольное до Новолугового", - цитирует пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова. Он отметил, что новая трасса будет востребована для более чем 100 тыс. жителей Новосибирска и пригорода.

В пресс-службе уточнили, что открытый участок оборудован большим количеством водопропускных труб, искусственных сооружений, имеет две транспортные развязки и местный проезд. Все провода на участке перенесены под землю. По славам главы региона, для дальнейшего строительства необходимо своевременное финансирование из федерального бюджета. Также предстоит завершение реконструкции Гусинобродского шоссе и Гусинобродского тракта.

Первым введенным участком стала развязка около села Раздольное. По данным правительства региона, сейчас готовность первого этапа в целом составляет 75%, двух оставшихся участков - 76% и 48,4%. Завершение работ на третьем участке длиной 1,7 км запланировано на октябрь 2025 года, на четвертом протяженностью 9,2 км - в 2026 году.

О строительстве Восточного обхода

Восточный обход длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". Проект реализуется с 2013 года. В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ. После этого подрядчиком по итогам торгов стала компания "Новосибирскавтодор".

Второй этап работ предполагает строительство участка с нулевого по 14-й км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе девять сооружений. Третий этап строительства включает две развязки и 11 мостов.

В ноябре 2024 года в Минтрансе региона сообщили, что на строительство обхода направят порядка 23,6 млрд рублей. Так, до 2026 года запланировано софинансирование в размере 2,6 млрд рублей с вводом первого этапа обхода в 2026 году. По второму этапу - на 2026-2028 годы в федеральной адресной инвестиционной программе заложен 21 млрд. Губернатор региона Травников заявлял, что подрядчик ведет работы с опережением графика.