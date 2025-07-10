Фальков предложил включить новые вузы в пилотный проект по реформе высшего образования

Глава Минобрнауки заявил об этом в ходе совещания по вопросам образования с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил расширить пилотную программу по реформе высшего образования, включив туда новые вузы, кроме тех шести, которые участвуют в нем сейчас.

"Мы сейчас планируем эту программу расширить с тем, чтобы по окончании, собственно, пилотного проекта полностью всю систему высшего образования перевести, что называется, на новый рельс. Но те вузы, которые даже не участвовали сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. И мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - сказал он на совещании по вопросам образования с президентом РФ Владимиром Путиным.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.