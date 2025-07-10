На ВДНХ обновленную экспозицию Музея героизма посетили более 33 тыс. человек

В музее представлено более 600 экспонатов, доставленных непосредственно из зоны проведения специальной военной операции, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гостями обновленной экспозиции Музея героизма, которая открылась два месяца назад в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ в Москве, стали более 33 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Обновление экспозиции приурочили к 80-летней годовщине Победы. Этот факт, а также то, что музей открыт в историческом павильоне главной выставки страны, подчеркивают преемственность - связь между подвигами советских солдат и нынешних защитников Отечества. С мая выставку посетили уже больше 33 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, на экспозиции представлено более 600 экспонатов, доставленных непосредственно из зоны проведения специальной военной операции, коллекцию продолжают пополнять, в том числе и сами бойцы. Отмечается, что трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих создают особую атмосферу в музее, они собраны при участии бойцов, волонтеров и военных корреспондентов. Один из трофейных образцов военной техники стран НАТО - американская бронированная машина Stryker. Среди других экспонатов - вражеские разведывательные дроны, оружие и экипировка.

"Музей героизма сделан действительно с душой, это народная экспозиция. Наш отряд тоже передал несколько предметов из зоны боевых действий. И, видя их рядом с экспонатами наших товарищей, испытываешь чувство сопричастности, которое сложно передать словами. В такие минуты понимаешь: наша работа - уже часть истории, уходишь с чувством, что твой собственный труд - в общем строю подвигов прошлых и нынешних поколений", - цитирует пресс-служба Героя России начальника службы БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, полковника Иоанна Семенова.

Пространство музея разделено на три основные зоны. В Зале воинской славы благодаря аудиовизуальным технологиям можно погрузиться в две эпохи и одновременно наблюдать за парадом на Красной площади 1945 года и в наши дни. Зал тематических локаций демонстрирует подвиг военных летчиков и операторов дронов, снайперов и морпехов, артиллеристов и саперов. Мемориальный зал "Путь воина" - дань памяти солдатам и офицерам, павшим на полях сражений за Отечество. В архитектурном решении локации используются элементы таких комплексов, как Могила Неизвестного Солдата и Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В музее представлены и примеры современного отечественного вооружения, а также макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и бронированного штурмовика Су-25 "Грач".