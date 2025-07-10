В Северной Осетии впервые пройдет театральный фестиваль на осетинском языке

Также глава республики Сергей Меняйло поручил закупить и обеспечить дошкольные учреждения республики и школьные библиотеки литературой на осетинском языке для детей младшего возраста

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Первый школьно-студенческий театральный фестиваль на осетинском языке проведут в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем ежегодном докладе об основных направлениях социально-экономического развития республики в парламенте региона.

"Правительству республики и, в частности, Министерству образования и науки Северной Осетии совместно с министерством культуры республики и Северо-Осетинским государственным академическим театром - проработать вопрос проведения первого школьно-студенческого театрального фестиваля на осетинском языке", - сказал Меняйло.

Также он поручил для сохранения и развития осетинского языка закупить и обеспечить дошкольные учреждения республики и школьные библиотеки литературой на осетинском языке для детей младшего возраста. "Детские сказки, Нартский эпос - наши дети должны впитывать культуру народа на родном языке, начиная с самого младшего возраста", - отметил глава региона.

По данным ЮНЕСКО, во Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин. Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков.