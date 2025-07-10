10 июля, 15:46

Bild: число выезжающих из Баварии мигрантов превысило число приезжающих

Министр внутренних дел федеральной земли Йоахим Херман считает, что на это повлияли пограничный контроль и введение платежных карт

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Число выезжающих из Баварии мигрантов впервые за долгое время превысило число новых просителей убежища. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные МВД региона.

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По информации издания, в первой половине 2025 года ходатайства о предоставлении убежища в Баварии подали 6 556 человек, что на 58% меньше по сравнению с предыдущим годом. Тогда этот показатель составлял 15 744. Помимо 1 519 депортаций к концу мая был зарегистрирован 6 261 добровольный выезд. В то же время число ходатайств о предоставлении убежища к концу мая достигло 5 845. Общее число выездов составило 7 780, что превышает количество новых заявлений о предоставлении убежища.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман считает, что подобная тенденция вызвана несколькими факторами. "Отдельные меры, принятые правительством ФРГ, уже вступают в силу, и пограничный контроль, как и введение платежных карт [для беженцев], уже дают о себе знать", - сказал он Bild. По словам Хермана, власти ФРГ взяли верный курс, однако муниципалитеты по-прежнему испытывают очень большую нагрузку после многих лет интенсивного приема беженцев, в том числе с Украины.

За первые пять месяцев 2025 года число просителей убежища в ФРГ сократилось по сравнению с 2024 годом, отмечает Bild. На данный момент получено 62 897 заявлений по сравнению со 112 609 годом ранее. Если число просителей убежища останется на этом уровне, можно ожидать, что в нынешнем году будет подано в общей сложности 150 тыс. заявлений, что примерно на 40% меньше, чем в 2024 году.

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт 7 мая отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не распространяется на беременных, детей и представителей других уязвимых групп. Также Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, которые проводят проверки на границах. 

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