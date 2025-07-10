В Кабардино-Балкарии прогнозируют сильные осадки на фоне аномальной жары

В горах возможен сход селей

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Сильные осадки, град и ветер на фоне аномальной жары на территории Кабардино-Балкарии (КБР) прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 и 11 июля местами в КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с сильным ветром с порывами до 23 метров в секунду, грозой и градом, на реках - повышение уровней воды местами до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в горах возможен сход селей.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на фоне аномальной жары. В некоторых районах республики температура достигает +38 градусов. Также в КБР объявлен самый высокий - пятый уровень пожарной опасности.