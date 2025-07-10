Чернышенко: по поручению Путина в РФ в 2025 году построили более 1,6 тыс. школ

Благодаря им появилось более 1 млн мест, отметил заместитель председателя правительства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 1600 школ было построено в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам образования в Кремле.

"По вашему поручению было построено 1 634 школы, которые дали больше, чем 1 млн мест. Это на 8 800 больше планов", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что, помимо инфраструктуры, важно уделить внимание учителям. По его словам, есть регионы, в которых зарплаты педагогов отстают от тех, которые поручил установить Путин.

"Мы над этим работаем. При этом удалось выполнить ваше поручение - войти в десятку стран по качеству образования. Сейчас это [показатель] 8,3. Его, конечно, не просто будет удерживать - конкуренция высокая, но очень хороший показатель, что наши ребята на международных олимпиадах по естественным наукам показывают хорошие результаты. У нас увеличилось число медалей, в том числе золотых, - с 19 до 31", - подчеркнул Чернышенко.