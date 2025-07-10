Путин поинтересовался состоянием российских школ

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что уже более 4 тыс. учебных заведений прошли программу капитального ремонта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поинтересовался материально-техническим состоянием школ на совещании по вопросам образования.

Сейчас реализуется президентская программа капремонта в школах до 2030 года. В ходе этой программы российский лидер также поручал увеличить темп работ в 1,5 раза.

"Я так понимаю, что сезон [ремонтных работ в школах] достаточно активный", - отметил Путин.

Министр просвещения Сергей Кравцов ответил, что уже более 4 тыс. школ прошли программу капитального ремонта, а ежегодно ее проходят 1,5 тыс. школ. "Они фактически новые, с новым оборудованием", - уточнил Кравцов.