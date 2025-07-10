Путин поддержал идею включить новые вузы в проект по реформе высшего образования

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что планируется перевести всю систему высшего образования "на новые рельсы"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам образования поддержал предложение главы Минобрнауки Валерия Фалькова включить новые вузы в проект по реформе высшего образования.

"Вы говорили о внедрении новой модели высшего образования в пилотном режиме. Как это идет?" - поинтересовался Путин у Фалькова в ходе совещания. Министр ответил, что работа проведена, более 12 тыс. студентов учатся по новой системе в шести университетах.

"В чем новизна-то [новой системы обучения]?" - уточнил президент.

Глава Минпросвещения пояснил, что полностью были переработаны программы, прежде всего инженерно-технического профиля, усилена фундаментальная составляющая. "Второе - увеличили практикоориентированность, сам объем практики в том числе, взаимосвязь с рынком труда, в частности институт наставничества, очень активно развивается", - уточнил он, добавив, что новая система нравится и работодателям.

Фальков сообщил, что планируется всю систему высшего образования перевести "на новые рельсы". "Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучше российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - обратился министр с предложением к Путину.

"Хорошо", - ответил президент.