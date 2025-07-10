Захарова опубликовала фото Лаврова и Ван И после переговоров с хэштегом "ВанЛав"

Из имен глав МИД России и Китая складывается фраза, которая символизирует взаимное уважение, миролюбивость и единство - "One Love"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая можно описать как "ВанЛав" (One Love - прим. ТАСС), считает официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Россия и Китай - это #ВанЛав", - такой подписью в Telegram-канале дипломат сопроводила снимок со встречи глав МИД РФ и КНР, Сергея Лаврова и Ван И на полях конференции АСЕАН в Куала-Лумпуре.

В комментарии Захаровой читается игра слов: из имен глав внешнеполитических ведомств складывается фраза, которая символизирует взаимное уважение, миролюбивость и единство - "One Love".