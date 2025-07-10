Единороссы внесли в Госдуму поправки о пенсионных гарантиях участникам СВО

Парламентарии предлагают распространить право на вторую пенсию на участников операции, получивших инвалидность

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Парламентарии от партии "Единая Россия" внесли в Государственную думу поправки, затрагивающие пенсионные гарантии для участников специальной военной операции (СВО). Проект предлагает распространить право на вторую пенсию на участников СВО, получивших инвалидность, включая тех, кто принимал участие в операции в составе специализированных организаций (ЧВК).

В настоящее время законодательство предусматривает особые гарантии для участников добровольческих формирований, получивших инвалидность в связи с участием в СВО. Им назначается пенсия по инвалидности за счет средств федерального бюджета, одновременно с которой они имеют право на получение второй пенсии: либо страховой пенсии по старости, либо пенсии за выслугу лет в силовых структурах.

"Аналогичное пенсионное обеспечение предлагается установить иным участникам СВО, ставшим инвалидами: тем, кто принимал участие в СВО в составе специализированных организаций (ЧВК)", - сообщили в пресс-службе единороссов.

"Мы стремимся обеспечивать равный уровень социальных гарантий тем, кто плечом к плечу защищал интересы нашей страны и утратил свое здоровье", - отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Кроме того, поправками предлагается упростить получение пенсионных накоплений участниками СВО и их близкими в порядке правопреемства. Участники операции, потерявшие своих близких, а также правопреемники бойцов СВО, погибших при исполнении служебного долга, смогут обратиться за выплатой по истечении установленного шестимесячного срока без обращения в суд.