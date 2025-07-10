Россотрудничество: проект "НКО без границ" позволит миру узнать правду об РФ

Набор участников объявляется уже третий раз, отметил замглавы агентства Дмитрий Поликанов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект "НКО без границ" даст возможность миру узнать правду о России и научит организации успешному международному сотрудничеству. Об этом заявил замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску нового сезона образовательного проекта для руководителей и менеджеров программ международного гуманитарного сотрудничества некоммерческих организаций "НКО без границ".

Он отметил, что набор участников объявляется уже третий раз, а сам проект является по своей сути беспрецедентным, так как "объединил все крупнейшие организации, в том числе и грантодающие, чего до этого не было".

"Наша задача - привлечь НКО России, прежде всего социально ориентированные, к тому, чтобы они начали развивать международное сотрудничество, - указал Поликанов. - В идеале мы хотим увидеть как можно больше российских НКО за пределами нашей Родины, рассказывающих правду о том, что происходит в нашей стране, хотим, чтобы они делились своими передовыми социальными практиками и чтобы их голос был услышан на разных международных площадках". По словам замглавы Россотрудничества, в связи с нынешней сложной геополитической обстановкой у многих возникает внутренний страх того, "стоит ли вообще залезать в эту сферу". При этом организаторы проекта уверены, что благодаря существующим в его рамках курсам люди смогут разобраться во всех правовых аспектах вопроса.

"Плюс, наша цель, чтобы они научились получать гранты. Эта экспертиза, которую они получают в ходе обучения, она позволяет им довести свою заявку до максимальной степени готовности и повысить их шансы на прохождение", - добавил он. Кроме того, Поликанов отметил, что с присоединением к проекту мастерской управления "Сенеж" у слушателей "появится еще и возможность познакомиться с лучшими управленческими практиками, которые есть в нашей стране".

Процесс отбора кандидатов

В свою очередь директор по работе с молодежными проектами Института социально-креативного развития актива Дарья Зинковская рассказала об отборочных этапах для участников проекта.

"Сейчас идет отбор участников до 1 августа на официальном сайте проекта, где можно подать заявку и прочитать дополнительную информацию о предстоящих семинарах и спикерах", - проинформировала она. По ее словам, конкурсный отбор состоит из трех этапов, финальный пройдет в декабре.

"Первый этап стартует 1 сентября, он включает в себя базовый видеокурс на платформе Добро.рф и будет включать дополнительные уроки дипломатической этики, дипломатического протокола, - отметила Зинковская. - В рамках первого этапа необходимо будет просмотреть все видеоуроки и ответить на вопросы итогового тестирования".

"Второй этап - вебинарная работа, когда будет возможность встретиться в онлайн-режиме и поговорить с международными экспертами, обсудить волнующие вопросы или собственные проекты, механику встраивания международной деятельности в концепцию развития собственной организации. Будут и домашние задания", - продолжила она. Зинковская подчеркнула, что все этапы обсуждаются с иностранными партнерами, "они включаются на всех уровнях проекта".

Директор по работе с молодежными проектами Института социально-креативного развития актива также поделилась, что в 2025 году впервые было принято решение провести очные встречи за рубежом, а именно в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Египте, Китае и Таджикистане. "Сейчас также обсуждается мероприятие в Абхазии", - добавила Зинковская.

100 финалистов

По словам замгендиректора Фонда президентских грантов Иннокентия Дементьева, в этом году в проекте "НКО без границ" будет 100 финалистов. "Это довольно-таки много, потому что каждый такой финалист - это не просто человек с какой-то идеей, это лидеры сообщества. И в рамках "НКО без границ" стыкуются такие лидеры российских, зарубежных сообществ, лидеры НКО", - отметил он.