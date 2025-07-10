Фальков: в РФ по новой системе высшего образования обучаются 12 тыс. студентов

Глава Минобрнауки России отметил, что в полностью переработанных программах, прежде всего инженерно-технического профиля, усилена фундаментальная составляющая

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество студентов, обучающихся по новой системе высшего образования в России, достигло 12 тыс. в шести пилотных вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании по вопросам образования с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня у нас больше 12 тыс. учится по этой системе, причем шесть университетов. Здесь у нас лидером является Санкт-Петербургский государственный горный университет, у них по 81 программе ведется набор. На втором месте у нас - Московский авиационный институт", - сказал он.

Министр также отметил, что в полностью переработанных программах, прежде всего инженерно-технического профиля, усилена фундаментальная составляющая. По его словам, Минобрнауки также увеличило практико-ориентированность обучения и наладило взаимосвязь вуза с рынком труда в рамках пилотного проекта.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.