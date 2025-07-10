Удобство и безопасность. Какие преимущества у нового мессенджера Mах?

Mах — это цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены мини-приложения, конструкторы чат-ботов и платежная система, а в будущем предполагается интегрировать "Госуслуги". Рассказываем, какими преимуществами обладает платформа, какие способы продвижения будут у пользователей, включая компании и блогеров, а также как Max может стать шагом к цифровому суверенитету России

"Мягкая сила" РФ и новый WeChat

Мессенджер Mах сначала может стать русским аналогом китайского WeChat, а затем способен и превзойти его. Так считает преподаватель дисциплины блогинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин. "Основания для этого есть — в России умеют создавать масштабные IT-проекты: от поисковиков и соцсетей до финтеха и маркетплейсов. Иностранцы почти не видят всего этого. Но если сервисы объединить в одном удобном приложении на базе мессенджера, потенциально это очень сильный цифровой бренд", — заявляет эксперт.

Если Mах займет свое место на рынке, то может стать российским продуктом, о котором будут говорить за пределами страны как о чем-то действительно продуманном, удобном и технологичном. "Кроме того, мы сейчас наблюдаем моду на все отечественное, а если продукт еще и отличного качества, а также получил поддержку президента, то его ожидает большой успех", — считает Первушин.

Также развитие мессенджера сильно повлияет на позиции России на мировом уровне, убежден юрист, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади. Россия выходит с юридического поля на геополитическое, и здесь существует прямая связь — успешный отечественный мессенджер станет элементом "мягкой силы" и шагом к реальному цифровому суверенитету. "Сегодня тот, кто контролирует информационные потоки, контролирует умы", — отмечает эксперт.

Независимая цифровая среда

Собственная отечественная платформа, популярная в странах ЕАЭС, БРИКС и на других дружественных рынках, создает альтернативное информационное пространство. Создание мессенджера Мах — это не просто запуск еще одного приложения. По мнению Григориади, в глобальном масштабе это заявление о технологической независимости и способности России формировать не только политическую, но и цифровую повестку дня.

Он также с уверенностью заявляет, что новый мессенджер окажет сильное положительное влияние на страну в разных сферах. "В экономическом плане это означает, что рекламные бюджеты, деньги от подписок и другие финансовые потоки остаются внутри страны, развивая нашу IT-отрасль, а не уходят в виде прибыли в транснациональные корпорации", — говорит он.

При этом Григориади уверен, что это не только экспорт технологий, но и установление своей юрисдикции, своих правил игры. "Все мы пользуемся иностранными платформами, и когда возникает проблема, будь то мошенничество, блокировка аккаунта или кража контента, мы сталкиваемся с непреодолимой стеной. Судиться с корпорацией в Калифорнии обычному пользователю или даже небольшой компании из России практически невозможно", — подчеркивает Григориади.

Жить по своим законам

Среди других преимуществ мессенджера эксперт выделяет защиту данных по российским законам. Это означает, что данные российских граждан, зарегистрированных в приложении, будут храниться на серверах в России, как требует федеральный закон №152 "О персональных данных". "Это гарантия, что переписка и файлы не попадут под юрисдикцию других государств с их законами о доступе спецслужб к информации", — поясняет Григориади.

Также платформа сможет предоставить понятные и исполнимые правила игры. Пользовательское соглашение составлено на русском языке и по нормам российского права. Любой спор с электронной площадкой или другим пользователем будет решаться в российском суде, что, в свою очередь, создает правовую определенность, которой не хватает в глобальном интернете.

Преимущества для блогеров

Не менее важно, что Mах гарантирует безопасность для бизнеса, экспертов и медийных персон — от блогеров до онлайн-школ. Платежи проходят через российские системы, а не через зарубежные, которые могут быть заблокированы в любой момент из-за санкций.

Договорные отношения регулируются понятным Гражданским кодексом РФ, а не запутанными офертами иностранных компаний. "Правовая чистота платформы становится ее главным маркетинговым инструментом для создателей контента и помогает экспертам продвигаться в мессенджере", — заявляет эксперт.

Mах предоставит пользователям легальную монетизацию. Прозрачные механизмы подписок, донатов и платных каналов, интегрированные с российскими налоговыми сервисами (например, для самозанятых) позволяют экспертам легко и законно получать доход — это выводит рынок из серой зоны.

Также авторы смогут быть уверены, что их интеллектуальная собственность защищена. "Бороться с пиратством, когда твой курс или уникальный контент воруют и перепродают на той же платформе, гораздо проще, если эта платформа подчиняется российским законам об авторском праве", — подчеркивает эксперт, добавляя, что в мессенджере Mах можно эффективно требовать блокировки пиратского контента и привлекать нарушителей к ответственности.

Еще платформа сможет гарантировать прозрачность рекламы, а с учетом нового закона о ее маркировке отечественная площадка предоставит встроенные инструменты, которые будут автоматически маркировать посты и передавать данные в ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы — прим. ТАСС). По мнению Григориади, это избавит от головной боли как блогеров, так и рекламодателей, а также понизит их юридические риски.

Из первых уст

Говоря о своих первых впечатлениях от работы с мессенджером Mах, Борис Первушин отмечает его удобство. "Все, что должно быть в мессенджере, работает быстро: звонки, сообщения, интерфейс. Есть и другие удобные платформы для общения, но все они — западные, соответственно, несут в себе риски: в лучшем случае вы просто не сможете ими пользоваться, в худшем — станете жертвой мошенников", — считает он.

По мнению Первушина, если мессенджер будет удобным, быстрым и безопасным, у него есть хороший шанс стать по-настоящему массовым. Он считает, что одними из самых важных преимуществ Mах будут переводы через СБП, использование "Госуслуг", "Моих документов", электронной подписи и других систем. "У мессенджера уже достаточно существующих достоинств, чтобы получить свою внушительную долю рынка", — заключил эксперт.

Екатерина Шамарова