Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID

Как отмечается в заключении профильного комитета ГД по физической культуре и спорту, авторы документа не привели данные, "свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от КПРФ об отмене системы идентификации болельщиков при помощи персональных карт (Fan ID).

Документ был внесен в Госдуму в июне 2022 года.

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по физической культуре и спорту, авторы законопроекта не привели данные, "свидетельствующие о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования". Кроме того, комитет подчеркивает, что в Fan ID используется только на двух турнирах - чемпионате России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и финальном матче Кубка России по футболу.