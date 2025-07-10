Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда уже возлагаются на работодателя, отмечается в заключении комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума отклонила законопроект вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что новый рекорд температуры воздуха в Москве для 10 июля составил 33,7 градуса. Ранее самым жарким днем было 10 июля 1996 года - температура воздуха тогда составила плюс 33,4 градуса.

Как говорится в заключении профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда уже возлагаются на работодателя. "Работодатель должен создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников", - говорится в заключении.

Кроме того, работник вправе отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, указывает комитет.