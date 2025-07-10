Московская федерация профсоюзов разработала памятку о частых нарушениях прав работников

По словам председателя Совета правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентины Захаренковой, только за шесть месяцев этого года правовой инспекцией труда профсоюзов выявлено более 200 нарушений на предприятиях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов опубликовал памятку по частым нарушениям трудового законодательства. Материал доступен на сайте организации, сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

"Члены совета проанализировали ситуацию по правонарушениям на предприятиях с численностью сотрудников до и свыше тысячи человек и собрали в документе 16 видов нарушений, которые допускает каждый третий работодатель города по результатам проведенных проверок. Например, чаще всего при проверках профсоюзные правовые инспекторы труда сталкиваются с нарушениями, связанными с заключением срочных и бессрочных трудовых договоров, выплатой заработной платы и иных причитающихся сумм, а также условиями труда инвалидов", - приводятся в сообщении слова председателя Совета правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентины Захаренковой.

Она уточнила, что в памятке содержатся статьи Трудового кодекса РФ, на которые может ссылаться работник, а также ключевая информация о том, куда стоит прежде всего обратиться для восстановления своих трудовых прав. По словам Захаренковой, только за 6 месяцев этого года правовой инспекцией труда Московской федерации профсоюзов выявлено более 200 нарушений на предприятиях столицы. Большую часть из них обнаружили в организациях сферы услуг, строительства, образования и ЖКХ.

"В ближайшее время мы направим памятку во все организации города, в которых работают члены профсоюзов, чтобы трудящиеся знали о своих правах и имели эффективный инструмент для защиты. Также в рамках работы Совета правовой инспекции труда будут организованы просветительские мероприятия по вопросу профилактики нарушений трудовых прав работников Москвы", - добавила она.

На сегодняшний день в случае возникновения правонарушения, работник может обратиться за помощью в профсоюз, комиссию по трудовым спорам по месту работы, в Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд. Для оперативной помощи трудящимся работает горячая линия Московской федерации профсоюзов, добавили в пресс-службе.