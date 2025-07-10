Жители дома в Пушкине, где произошел пожар, вернулись в квартиры

В доме также возобновлена подача воды и электроэнергии, отметили в окружной администрации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эвакуированные ранее жители дома в Пушкинской городском округе Московской области, где произошел пожар, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале окружной администрации.

"В районе 11 часов утра произошло возгорание многоквартирного дома №2 по Московскому проспекту в городе Пушкино. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В 11:57 возгорание локализовано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям специальных служб от пожара пострадали только места общего пользования в подъезде №3, квартиры не пострадали. "В доме возобновлена подача воды и электроэнергии, жители вернулись в квартиры", - добавили в администрации.