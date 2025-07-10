Первичные отделения "Движения первых" назвали самое популярное направление

Это "волонтерство и добровольчество"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Участники первичных отделений "Движения первых" считают важным направлением деятельности "волонтерство и добровольчество". Таковы результаты опроса, предоставленного ТАСС пресс-службой "Движения первых".

В опросе приняли участие 10 тыс. 504 участника первичных отделений движения из 86 регионов России, опрос проводился с 23 по 30 апреля 2025 года.

"Первичные отделения активно развивают направления "волонтерство и добровольчество" (84%), "патриотизм и историческая память" (80%) и "здоровый образ жизни" (60%). При этом организации среднего профессионального образования чаще специализируются на "труде" и "медиа", дошкольные образовательные организации - на "экологии", а организации дополнительного образования - на "искусстве" и "туризме", - говорится в результатах исследования.

Участники полагают, что первичные отделения созданы в равной степени по предложению детей (42%) и педагогов (43%), а также для участия в больших федеральных мероприятиях (41%). Первичное отделение формирует команду, которая может принимать участие в крупных событиях и проектах. Например, больше половины опрошенных (52%) отметили, что их "первичка" участвовала в конкурсе первичных отделений в 2025 году.

В рамках конкурса дети, родители и наставники выполняли различные задания и включались в социально значимую деятельность. Порядка 2 тыс. команд по всей России получили денежный приз, а еще 2 тыс. призеров - возможность принять участие в ключевых мероприятиях движения, а также сертификаты от партнеров.

Первичное отделение - это структурное подразделение, которое создается на базе образовательных и молодежных организаций. Сейчас создано более 51 тыс. отделений на базе школ, СПО, дополнительного образования, организаций в области спорта и культуры и многих других.