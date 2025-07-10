В Большом Болдине построят 50 домов для аграриев, учителей и мастеров промыслов

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, строительство софинансируют работодатели с условием, что получившие жилье сотрудники не будут уезжать из района в течение нескольких лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Строительство 50 индивидуальных домов по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) началось в Большом Болдине в Нижегородской области. Жилье предназначено для работников сферы сельского хозяйства, учителей и мастеров художественных промыслов, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"В Большом Болдине мы видим пример эффективной совместной реализации федеральных и областных программ. Строительство непосредственно жилых домов софинансируют работодатели с условием, что получившие жилье сотрудники не будут уезжать из района в течение нескольких лет. Без федеральной поддержки и строительства инженерной инфраструктуры реализация такого проекта была бы нереальной. А сейчас мы видим интерес людей к тому, чтобы приезжать жить в сельскую местность, работать и растить здесь детей", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

В новом микрорайоне возводят 50 индивидуальных жилых домов. Параллельно с жильем строится необходимая инфраструктура на площади 11,5 га. Планируется, что здесь построят 11 улиц с тротуарами, съездами и разворотными площадками. Проведут электроснабжение и наружное электроосвещение, проложат сети водоснабжения.

Замгубернатора региона Андрей Саносян отметил, что госпрограмма КРСТ уже охватила большую часть округов Нижегородской области. При этом объем проводимых работ во многом зависит от активности руководства муниципалитетов и местных предприятий.

"Большеболдинский округ в этом плане - крайне инициативный, и, как результат, запланированный объем работ здесь - самый большой в регионе. Помимо нового микрорайона, в Большом Болдине строится новая система водоснабжения, включая 57 км сетей и новый водозабор, здание социокультурного и делового центра. Также будет отремонтировано здание, где разместится Центр чернолощеной керамики", - сказал Саносян.

Жилье в новом микрорайоне предназначено для местных аграриев, учителей, представителей малого бизнеса, мастеров народных художественных промыслов, в том числе чернолощеной керамики, которая активно возрождается в Большом Болдине.