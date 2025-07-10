В Москве 12 июля состоится парад исторической техники

Гостей ждут развлекательные мероприятия, живая музыка и бесплатные угощения, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Парад ретротранспорта состоится в Москве в субботу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Парад исторической техники, приуроченный ко Дню московского транспорта, состоится 12 июля. С 12:00 до 18:00 на улице Сергия Радонежского гостей ждут развлекательные мероприятия, живая музыка и бесплатные угощения", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Он уточнил, что ранее состоялась репетиция парада, в которой приняли участие 16 ретротрамваев. Они проехали от Волочаевской улицы до улицы Сергия Радонежского. Участники отработали равномерное движение вагонов в составе колонны и расстановку на улице Сергия Радонежского во время мероприятия.