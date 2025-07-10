На Ставрополье почти 16 тыс. человек поучаствуют в кампании "Продвижение безопасности"

В общественных местах консультации акции будут проводить с жителями региона игру "ПДД-Бинго"

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Почти 16 тыс. жителей Ставрополья станут участниками всероссийской социальной кампании Госавтоинспекции "Продвижение безопасности". Старт акции дали в четверг в городе Ставрополе, передает корреспондент ТАСС с места проведения социальной кампании.

"Она будет проводиться в два этапа. Летом она будет охватывать пешеходов, водителей и кандидатов в водители. Если говорить про осенний период, то будут задействованы детские сады, школы и средние профессиональные и высшие образовательные учреждения. В Ставропольском крае охват составит не менее 15 969 человек", - пояснил журналистам эксперт проекта "Социальная кампания" Ярослав Костицин.

В общественных местах консультации акции будут проводить с жителями региона игру "ПДД-Бинго". На автозаправочных станциях водителям будут демонстрировать специальные обучающие стенды, в автошколах пройдут лекции с демонстрацией видеоматериалов, а в образовательных учреждениях - челленджи и детские просветительские программы.

"Основное внимание кампании направлено на снижение аварийности с участием пешеходов, а также формирование культуры безопасного поведения на дорогах Ставропольского края и города Ставрополя. Каждое пятое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. <…> В 2024 году на автодорогах Ставропольского края отмечается снижение дорожной смертности пешеходов - удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 2,3%", - сообщил журналистам замначальника краевого управления ГАИ Янис Азов.

Важна также работа с детьми, которые используют электросамокаты и гироскутеры. "В первом полугодии произошло 34 ДТП с участием несовершеннолетних, которые используют средства индивидуальной мобильности. Использование моноколес, электросамокатов или гироскутеров - это уже не просто игрушка, а средство быстрого передвижения. Необходимо активизировать работу по доведению информации до ребят о правилах использования средств индивидуальной мобильности", - сказала замминистра образования Ставрополья Ольга Малик.

Социальная кампания "Продвижение безопасности" реализуется по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Программа направлена на достижение целевых показателей по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Старт социальной кампании был дан 16 июня в Москве. До конца года она пройдет в 40 российских регионах.