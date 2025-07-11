Правозащитники попросили Макрона освободить баскетболиста Касаткина

Член совета СПЧ Александр Ионов отметил, что спортсмен не совершил никаких преступлений на территории Франции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Национальный правозащитный комитет обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и ее послу в России Николя де Ривьеру с просьбой освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом ТАСС сообщил председатель АНО "Национальный правозащитный комитет", член совета СПЧ Александр Ионов.

"Национальный правозащитный комитет выражает свою глубокую озабоченность по поводу неправомерного задержания российского спортсмена Даниила Касаткина властями Франции по запросу США. Соответствующие замечания уже были официально высказаны со стороны НПК президенту Франции Эмманюэлю Макрону и послу страны в России Николя де Ривьеру, которому были представлены убедительные аргументы в связи с данным инцидентом", - сказал он. По словам Ионова, особую тревогу вызывает потенциальная экстрадиция Касаткина в США, несмотря на то, что он не является гражданином этой страны. "Призываем незамедлительно освободить Касаткина из-под стражи, а также позволить ему беспрепятственно вернуться в Россию. НПК продолжит прилагать соответствующие усилия в правозащитной сфере, добиваясь реализации этой цели с помощью зарубежных коллег из дружественных структур", - добавил он.

Ионов также отметил, что баскетболист не совершил никаких преступлений на территории Франции. Кроме того, ни американской, ни французской сторонами не было приведено доказательств совершения вменяемых ему правонарушений в сфере кибербезопасности.

МИД РФ взял на контроль ситуацию с Касаткиным, заверил замглавы ведомства Сергей Рябков.