В Москве озера Белое и Мещерское исключили из списка разрешенных для купания

В столице функционируют четыре зоны отдыха с купанием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в четырех зонах отдыха в городе, при этом из списка исключены два водоема, которые ранее там были - озера Белое и Мещерское.

"Согласно последним результатам лабораторных исследований вода водоемов четырех зон отдыха озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Мещерское (ЗАО) не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Управление в настоящее время не рекомендует купаться в указанных зонах отдыха. Организованы повторные отборы проб воды", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Москве функционируют четыре зоны отдыха с купанием: Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Путяевский пруд №1 (ВАО), Тропарево (ЮЗАО). Кроме того, четыре зоны отдыха приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. Это "Левобережье" (САО), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО) Большой Садовый пруд (САО). Установлены знаки о запрете купания.

Ранее сообщалось, что в городе функционируют четыре зоны отдыха с купанием из 14 - озеро Белое (ВАО), Мещерское (ЗАО), Пионерский пруд (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО).