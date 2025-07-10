В России 16 тыс. детей воспитываются в студенческих семьях

Всего в стране зарегистрировано почти 26 тыс. таких семей, отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество детей, воспитывающихся в семьях, где оба родителя - студенты, составляет 16 тыс. человек. При этом всего таких семей в РФ зарегистрировано почти 26 тыс., сообщила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

"Очень рады, что студенческих семей становится все больше и больше. Их уже почти 26 тыс. "Студенческих детишек" сейчас 16 тыс. Уверена, что будут появляться еще", - сказала она на церемонии закрытия II Всемирного свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца" в Национальном центре "Россия".

Замминистра поздравила участников свадебной церемонии и подчеркнула, "что дети - это самое главное". Петрова также отметила большое количество мер, которое сейчас существует для поддержания молодых семей со стороны государства. По ее словам, "президент добавляет новые и новые возможности".