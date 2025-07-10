В Липецкой области до конца 2025 года построят новый жилой комплекс для работников АПК

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что планировка домов предусматривает изолированные комнаты, просторную кухню, санузел и прихожую

ЛИПЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Малоэтажный жилой комплекс для работников агропромышленного комплекса (АПК), включающий в себя 24 дома, построят в поселке Добринка Липецкой области до конца 2025 года. Данный проект реализуется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"До конца 2025 года в поселке Добринка Липецкой области завершится строительство современного малоэтажного жилого комплекса. Здесь появится 24 новых благоустроенных дома, предназначенных для работников агропромышленного комплекса района. Все дома будут сдаваться "под ключ", с настенными двухконтурными газовыми котлами, кухонными плитами, на полу - линолеум, на стенах - обои", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что планировка домов предусматривает изолированные комнаты, просторную кухню, санузел и прихожую. Площадь дома будет зависеть от состава семьи: 72 кв. м для семьи до четырех человек, 90 кв. м - до пяти человек и 126 кв. м - для многодетных семей.

"Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья - за 10% после 5 лет работы и всего за 1% после 10 лет - это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров", - добавил Артамонов.

Губернатор пояснил, что всего в Добринском районе в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" построено 15 домов. В частности, 12 - в поселке Добринка и три - в деревне Благодать.

"24 новых дома в Добринке, 20 квартир в Добровском, первый многоквартирный дом в Тербунском - программа "Комплексное развитие сельских территорий" выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий", - добавил Артамонов.