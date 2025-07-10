В Дагестане построят дорогу к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум

Речь идет о двух участках общей площадью 3 гa, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана обустроят подъезд к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по земельным и имущественным отношениям республики.

"Речь идет о двух участках общей площадью три гa, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки будут закреплены за "Дагавтодором", который займется строительством дорожного полотна. <…> Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона", - говорится в сообщении.

Сарыкум - самый большой в Европе изолированный песчаный массив, расположенный в Кумторкалинском районе Дагестана. Его высота - по разным данным, от 244 до 262 м, площадь - около 600 га. По данным заповедника "Дагестанский", на Сарыкумском участке и прилегающих к нему территориях зарегистрировано более 250 видов наземных позвоночных, в том числе четыре вида земноводных, 21 вид пресмыкающихся, 194 вида птиц и 32 вида млекопитающих. Из них 46 видов - редкие и исчезающие, занесенные в Красные книги России и Дагестана.