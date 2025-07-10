Нарушений в высказывании о мигрантах члена фракции КПРФ в думе Югры не нашли

Эксперты-лингвисты установили, что в речи депутат Таги-заде Халид Боюкага оглы отсутствуют признаки экстремизма

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты в ходе проверки прокуратуры не нашли нарушений в словах представителя фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы, ранее допустившего резонансное высказывание о мигрантах.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация, что прокуратура не нашла нарушений в высказывании депутата Таги-заде Халид Боюкага оглы. По данным изданий, соответствующую информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева, просившего проверить на соответствие законодательству РФ слова представителя фракции КПРФ в думе Югры.

"Да, информацию [об отсутствии нарушений] подтверждаем", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Как установили эксперты-лингвисты в ходе двух исследований, в речи депутата отсутствуют признаки экстремизма.

29 мая 2025 года депутат фракции КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы на заседании регионального парламента заявил, что мигранты из Узбекистана якобы едут в Югру "на свою историческую родину". При этом он добавил, что когда-то часть Югры и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства, которым, по его словам, правил хан Кучум, последний представитель династии Шибанидов, выходцев из Бухарского ханства. Данное заявление вызвало большой общественный резонанс: в частности, его предложили лишить мандата депутата, а силовикам - проверить высказывание на соответствие законодательству РФ, в том числе на экстремизм. 3 июня дума ХМАО лишила его должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию, потребовала от него принесения публичных извинений и объявила ему публичное порицание, а 3 июля он был лишен депутатской зарплаты из-за некачественной работы.

Ранее подобные решения за всю историю думы региона не принимались. В КПРФ ранее заявили, что этот депутат был несколько лет назад исключен из партии и сейчас к ней отношения не имеет. Сам Таги-заде Халид Боюкага оглы во "ВКонтакте" принес извинения за сказанное и заявил, что его заявление "было именно предположение, а не категоричное утверждение". Как сказано на сайте думы Югры, Таги-заде Халид Боюкага оглы является одним из учредителей Союза Коммунистической молодежи Российской Федерации, имеет более 30 научных трудов и публикаций. Ранее он работал учителем химии и преподавателем ОБЖ в средней школе №2 Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа, экспертом-криминалистом, старшим экспертом, начальником группы, начальником отделения в УМВД России по Нижневартовску, а также юристом в Ханты-Мансийском окружном отделении КПРФ.