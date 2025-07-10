В Подмосковье 48 зон признаны пригодными для купания

В числе разрешенных для купания озеро "Светлое" в Воскресенске, зона отдыха Челохово на реке Десне в Егорьевске, пруд в Парке культуры и отдыха "Победа" Дмитровского округа, водоем "Западный" в Электростали и другие

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты разрешили купание в 48 водных зонах в Московской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 48 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", - говорится в сообщении.

В числе разрешенных для купания озеро "Светлое" в Воскресенске, зона отдыха Челохово на реке Десне в Егорьевске, пруд в Парке культуры и отдыха "Победа" Дмитровского округа, водоем "Западный" в Электростали и другие.

Кроме того, десять зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, Элетростали и Люберцах, получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях. В их числе река Серебрянка в Пушкино, Лесное озеро на реке Торгоша Сергиево-Посадского городского округа. В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.

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