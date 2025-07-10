Правительство Смоленской области усилит меры безопасности при строительстве АЭС

Правительство области также заинтересовано в укреплении кадрового потенциала на атомной станции в Десногорске

СМОЛЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Смоленской области планирует усилить меры безопасности при строительстве Смоленской АЭС-2 и обеспечить стабильную выработку электроэнергии на действующей станции. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале по итогам встречи с директором Смоленской АЭС, заместителем генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Иваном Сидоровым.

"Этот проект имеет федеральное значение и станет мощным локомотивом экономического роста региона. Наша общая задача - усилить безопасность при строительстве объекта и обеспечить стабильную выработку электроэнергии на действующей станции. Обсудили участие смоленских предприятий в масштабной стройке - будем их активно привлекать к этой работе", - написал Анохин.

По его словам, Смоленская атомная станция имеет почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии области.

Анохин добавил, что правительство области также заинтересовано в укреплении кадрового потенциала на атомной станции в Десногорске. Для этого ведется тесное сотрудничество с Росэнергоатомом по организации стажировок на базе станции.

"Также развиваем инфраструктуру города для его жителей - благоустраиваем общественные пространства и возводим новые социальные объекты для создания комфортной городской среды", - добавил губернатор региона.