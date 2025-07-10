В Подмосковье в этом году более 43 тыс. человек стали донорами крови

В регионе предусмотрены ежегодные выплаты и меры социальной поддержки для почетных доноров, отметила вице-губернатор области Людмила Болатаева

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Донорами крови стали почти 43 тысячи человек в Подмосковье в этом году, более 8 тысяч сдали кровь впервые. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Отрадно видеть, как в Подмосковье развивается донорское движение. В этом году донорами стали почти 43 тысячи человек, из которых более 8 тысяч - впервые сдали кровь", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что в регионе предусмотрены ежегодные выплаты и меры социальной поддержки для почетных доноров. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами и других. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови или на выездных донорских акциях. При желании стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству и прошел специальное медицинское обследование.

Чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.