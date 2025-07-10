В Забайкалье сняли режим ЧС федерального характера

Он действовал с 14 апреля для оперативного тушения лесных пожаров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в Забайкальском крае для оперативного тушения лесных пожаров, прекратил свое действие. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"Оперативно привлечь дополнительные силы для тушения лесных пожаров позволило введение в Забайкалье федерального режима ЧС. Он действовал в регионе с 14 апреля. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано. Лесопожарная обстановка находится на контроле. По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова.

Отмечается, что всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. Для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае было задействовано порядка двух тысяч десантников-пожарных ФБУ "Авиалесоохрана", а также авиаотделений Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской, Мурманской и Свердловской областей, Республик Карелия, Тыва и Хакасия, Омской, Новосибирской и Архангельской областей, Приморского края. Кроме того, с начала лесопожарного сезона совершено свыше 70 маневрирований федеральных и региональных сил в рамках мер экстренного реагирования.