На Кубани объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются смерчи над морем, ливни, град и сильный ветер

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем, а также ливни, град и сильный ветер в Краснодарском крае. Штормовое предупреждение объявлено в регионе до 12 июля, сообщается в Telegram-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во второй половине 10 июля, <…> днем и вечером 11 и 12 июля - местами по территории Краснодарского края сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с. На участке от Анапы до Магри утром, днем и вечером 11 и 12 июля прогнозируется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае также действует до 14 июля штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. По данным синоптиков, температура воздуха может достигать 40 градусов.