В Москве на Тверском бульваре зарегистрировали пять браков

Программа проекта "Свадебный переполох" проходит с 10 до 13 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пять свадеб провели столичные ЗАГСы 10 июля на фестивале "Свадебный переполох" на Тверском бульваре, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов, подобное событие произошло в Москве впервые.

"На этой неделе мы отмечаем замечательный праздник - День семьи, любви и верности. И в городе много событий посвящено этому прекрасному празднику. Одно из самых ярких событий - это свадебный маркет на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве". Здесь для всех молодоженов Москвы приготовлены подарки и сюрпризы. Сегодня, в первый день, мы проводим пять официальных регистраций заключения брака", - сообщил он ТАСС.

Программа проекта "Свадебный переполох" проходит с 10 до 13 июля. Для гостей работают диджеи и проводятся мастер-классы. Посетители также могут поучаствовать в гонках на автосимуляторе и викторине на тему видеоигр, поиграть в пинг-понг и шахматы, а еще получить памятные сувениры.

"Парам дарят каравай, они могут провести чаепитие, провести фотосессию на фоне ретро-автомобилей и подготовиться к церемонии", - добавил Бутов.

В течение дня все желающие могли бесплатно сделать праздничную укладку, макияж и бутоньерку, а также попробовать закуски и прохладительные напитки, предоставленные организаторами программы "Лето в Москве".