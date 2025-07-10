Экс-директору "Элиставодоканала" назначили штраф за начисление себе премий

Пресс-служба прокуратуры Калмыкии сообщила, что размер штрафа составил 300 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 10 июля. /ТАСС/. Элистинский городской суд Республики Калмыкия признал экс-директора "Элиставодоканала" виновным в незаконном начислении себе более 600 тыс. рублей премий и проговорил его к штрафу на сумму 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Бывший директор МУП "Элиставодоканал" признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Судом установлено, что в период с февраля 2020 по декабрь 2021 года директор находящейся в стадии банкротства ресурсоснабжающей организации путем издания приказов о выплате себе премии присвоил более 600 тыс. рублей. Суд учел частичное возмещение причиненного материального ущерба и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калмыкии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Тамара Эльдеева, "Элиставодоканал" обеспечивает жителей города Элисты коммунальными услугами, в том числе питьевой водой с использованием централизованной системы холодного водоснабжения. Следствие и суд установили, что также фигурант в мае 2023 года растратил вверенное ему имущество. Учредителю предприятия - администрации Элисты - был причинен материальный ущерб в размере более 800 тыс. рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба следователь СК наложил арест на денежные средства обвиняемого, находящиеся на расчетных счетах, и имущество третьих лиц, на которых в период процессуальной проверки фигурантом было отчуждено имущество на общую сумму 2,5 млн рублей.