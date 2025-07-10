Общество "Знание" опубликовало вторую серию анимационного комикса "Эхо Победы"

Проект приурочен к 80-летию Великой Победы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" опубликовало на своих ресурсах второй эпизод анимационного комикса "Эхо Победы". Проект приурочен к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба "Знания".

"На ресурсах "Знания" стал доступен к просмотру второй эпизод анимационного комикса "Эхо Победы" под названием "Подвиг двадцати восьми". Проект приурочен к 80-летней годовщине Великой Победы и направлен на сохранение памяти о главных сражениях Великой Отечественной войны и мемориалах, возведенных в честь этих событий", - говорится в релизе.

Второй эпизод расскажет о подвиге 28 советских солдат 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Первый и второй эпизоды комикса доступны к просмотру в официальном сообществе "Знания" во "ВКонтакте".

"9 мая состоялась премьера проекта "Эхо Победы". Он появился благодаря неравнодушию большого количества людей, которые посчитали своим долгом отдать дань памяти подвигам наших предков. Подлинные истории наших героев будут представлены в увлекательном формате - в виде анимированных комиксов. Для нас это новый, экспериментальный формат, который, я надеюсь, привлечет внимание подрастающих поколений и позволит им в увлекательной форме узнать о прошлом нашей страны", - отметил первый заместитель генерального директора общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

Комиксы "Эхо Победы" - это творческая интерпретация событий Великой Отечественной войны через призму анимации, преобразующая исторические факты в захватывающий визуальный рассказ. Основа роликов - города-герои и места ключевых сражений, передающие величие духа и героизм советского народа.