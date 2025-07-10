В Париже сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за рекордную сумму

Она ушла с молотка за €8,6 млн

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Сумка французского модного дома Hermès, изготовленная 40 лет назад специально для франко-британской актрисы Джейн Биркин (1946-2023), продана на аукционе в Париже за рекордную сумму. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Сумка, изготовленная вручную в 1984 году, ушла с молотка за €8,6 млн. Это в 20 раз превышает предыдущий рекорд, принадлежавший сумке Kelly Hermès, которая была продана за €438 тыс.

Начальная стоимость сумки Биркин на аукционе составляла €1 млн, однако, как передает канал, цена быстро многократно возросла.

Согласно одной из версий, актриса пожаловалась своему соседу в самолете Париж - Лондон, что ей не удалось подобрать себе удобную сумку для перевозки детских вещей. Соседом оказался Жан-Луи Дюма, занимавший в то время пост руководителя компании Hermès. Несколько месяцев спустя по инициативе Дюма была создана модель сумки со специальными отсеками для молочных бутылок.

Спрос на сумки, названные в честь актрисы, с тех пор так вырос, что их можно купить только по записи ввиду дефицита. Даже контрафактные сумки наиболее нетерпеливые модницы приобретают за ту же стоимость, что и оригинал.