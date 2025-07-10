В Архангельске открыли памятник первому губернатору Поморья Павлу Балакшину

Его возвели на Вологодском кладбище

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Памятник первому губернатору Архангельской области Павлу Балакшину открыт в Архангельске, сообщила пресс-служба администрации региона. Балакшин умер 15 апреля 2024 года, он возглавлял Архангельскую область с 1991 года по 1996 год, с 1996 года по 2000 год был мэром Архангельска.

"На Вологодском кладбище Архангельска сегодня открыт памятник первому губернатору Павлу Балакшину. Десятки людей отдали дань уважения человеку, который посвятил жизнь служению интересам региона. Памятник открыли его дети", - указано в сообщении.

При его деятельном участии был создан Государственный российский центр атомного судостроения в Северодвинске, было начато строительство газопровода в Архангельск, создан Кенозерский национальный парк, появилась Детская школа народных ремесел. В сложные 1990-е годы он находил средства для оборудования первым в России искусственным льдом стадиона "Труд", для приобретения органа в концертный зал архангельской Кирхи. Балакшина называли "народным" губернатором.

"Конечно, я знал его значительно меньше, чем большинство из присутствующих здесь людей. Но даже этот короткий период нашего знакомства оставил в моих воспоминаниях чувство глубокого уважения к этому человеку. Он возглавлял Архангельскую область в один из самых непростых периодов для нашей страны, ему тогда приходилось принимать решения и брать за них ответственность. Я помню нашу первую встречу, он мне тогда сказал две вещи. Первое - нужно быть не над людьми, а с людьми, а второе - если ты хочешь работать на этой земле, ты должен искренне любить эту землю и людей, которые здесь живут, и тогда все получится", - сказал на открытии памятника глава региона Александр Цыбульский.

Балакшина отличал государственный подход к делу, открытость и простота в общении, внимание к людям. "Павел Николаевич умел слышать людей, которые, как и он, любят эту землю, наш регион и нашу страну. Всегда поддерживал тех, кто приходил к нему, порой, с невероятными идеями, такими как создание Кенозерского национального парка, открытие школы народных ремесел или установка органа в Кирхе. Он гордился тем, что стал первым членом Ломоносовского фонда", - отметила председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева.

Над созданием памятника Балакшину работали коллектив Архангельского ЦБК, архитектор Дмитрий Яскорский и скульптор, заслуженный художник России Сергей Сюхин. Внук первого губернатора Архангельской области Артем Султаншин выразил искреннюю благодарность всем, кто принял в этом участие. "Павел Николаевич Балакшин был человеком честным, верным, мудрым, который всегда находил верные решения и всегда ставил на первое место ценности людей. Его жизненный путь - это пример истинного служения Отечеству", - сказал Султаншин.