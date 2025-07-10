В Музее Победы представили приборы, обеспечившие первый залп "Катюши"

Мероприятие прошло в рамках открытия обновленного проекта "Герои тыла", посвященного заводу "Калибр"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Раритеты военных лет из коллекции завода "Калибр" были переданы в дар Музею Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Среди экспонатов - приборы для производства реактивных снарядов для БМ-13 "Катюша", а также фотографии, награды и документы участников Великой Отечественной войны.

"Мероприятие прошло в рамках открытия обновленного проекта "Герои тыла", посвященного заводу "Калибр". Выставка рассказывает о трудовом подвиге и вкладе тыла в Победу. Проект представили накануне 84-й годовщины первого залпа легендарной "Катюши", который был произведен 14 июля 1941 года под Оршей", - говорится в сообщении.

Экспонатами выставки стали образцы, выпускаемые заводом "Калибр" в 1930-1950-е годы. Важную часть экспозиции занимает личность слесаря-лекальщика Николая Кушникова. В музее можно увидеть его тетрадь для записей лекций и фотографии.

"Завод "Калибр" свято чтит память тех, кто в годы войны с оружием в руках встал на защиту Родины, и тех, кто своим трудом приближал Победу. И сегодня мы продолжаем традиции - как и в прошлые десятилетия, мы работаем на благо своей страны, предоставляя свою площадку учебным заведениям, производственным и IT-компаниям, помогая воспитывать новое поколение инженеров", - подчеркнул генеральный директор ПАО "Калибр" Андрей Мусатов.

Посетить экспозицию можно будет до 3 августа 2025 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.