"Новые люди" предложили создать короткий номер для вызова ветеринара

По мнению депутатов Антона Ткачева и Георгия Арапова, это позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан и снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Георгий Арапов направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России отсутствует единый короткий номер для связи с ветеринарными службами, что затрудняет своевременное оказание экстренной помощи как домашним, так и безнадзорным животным.

"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи - например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается)", - указано в письме.

По мнению депутатов, введение короткого номера позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан, а также снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля и создать условия для формирования единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, в том числе для борьбы с инфекциями и предотвращения эпидемий.