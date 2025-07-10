Здунов: семейные ценности нужно прививать детям с трех-шести лет в игровой форме

В школе работать по этому вопросу уже поздно, считает председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Чувство семьи и традиционные семейные ценности необходимо прививать детям от трех до шести лет в игровой форме. Такое мнение на форуме "Территория смыслов" сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Скажу только одно, что в школе работать по этому вопросу [семейным традиционным ценностям] уже поздно. Даже не в институте, в школе работать поздно. Надо работать с детьми от трех до шести лет, потому что тогда и формируется мнение, что такое семья, кто я в этой семье, тем я буду через много-много лет. <…> Это очень важный момент - привить чувство семьи, будущей семьи. Сделать это в игровой форме, говорить об этом. Не серьезным научным языком, а в игровой форме. Используются игры, тем более сейчас на работах педагогических, очень много. Это основа наших традиционных ценностей", - сказал он.

В сопроводительной презентации к выступлению Здунова также указано, что среди мер, направленных на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей направлен в том числе и проект "Тонкая материя", действующий в Мордовии с 2023 года. Так, в рамках проекта в программе дошкольного образования разработан региональный модуль сюжетно-ролевых игр для детей трех-шести лет и клуб родителей для совместных активностей с детьми.

Кроме того, в презентации отмечено, что в рамках работы в этом направлении также необходимо развивать адресную работу с молодыми и студенческими семьями. Здунов также сообщил, что в Мордовии, к примеру, 143 студенческие семьи, 45% из которых мест одного ребенка, а 8% - двух детей. "У нас на подходе законопроект [федеральный законопроект, закрепляющий на законодательном уровне понятие "студенческая семья"] о студенческих семьях, где будет очень четкое определение статуса. Будут гарантии и меры поддержки прописаны <…>, я думаю, это хорошая основа для того, чтобы у нас развивались студенческие семьи", - добавил он.

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" будет проходить в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Форум состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем 5 дней. Образовательная программа включает в себя лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В текущем году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).