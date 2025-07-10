В Мордовии планируют выдать не менее 1 тыс. квартир семьям бюджетников

В 2025 году к выдаче запланировано не менее 300 квартир

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Не менее 1 тыс. квартир для проживания по договорам найма и с последующем правом выкупа планируют выдать семьям работников бюджетной сферы в Мордовии в 2026-2027 годах. Мера направлена на семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщил на форуме "Территория смыслов" председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Запуск новой жилищной программы: выделение квартир для проживания (по договорам найма и с правом выкупа) семьям работников бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий и связывающих свое будущее с Республикой Мордовией. Главное условие - рождение ребенка. В 2026-2027 годах к выдаче запланировано не менее 1 тыс. квартир", - указано в сопроводительной презентации Здунова.

На слайде также указано, что в 2025 году к выдаче запланировано не менее 300 квартир. "Что подразумевает программа - если в семье появился малыш, мы предоставляем жилье в наем. И доводим до того, что, если появляется третий [ребенок], этой квартирой можно управлять как хочешь. За 0,1% это просто технология, потому что законодательство тоже должно позволить, чтобы квартиру передать, это просто технологическое участие. За 0,1% от стоимости можно ее выкупить, то есть практически получить бесплатно и уже использовать по своему усмотрению", - пояснил Здунов.

Кроме того, председатель профильной комиссии Госсовета отметил, что среди мер, направленных на решение жилищного вопроса, - наращивание объемов жилищного строительства, а также развитие сопутствующей семейной и досуговой инфраструктуры. В сопроводительной презентации Здунова также указано, что действенной является мера поддержки, при которой при рождении каждого ребенка у семьи списывается часть ипотечного кредита. А при рождении четвертого ребенка обеспечивается полное погашение такого кредита.

О форуме

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" будет проходить в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем пять дней. Образовательная программа включает в себя лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В текущем году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).