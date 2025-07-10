В Москве открылась выставка, посвященная истории атомной промышленности России

В экспозицию вошли знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Энергия мечты", посвященной истории атомной промышленности России и приуроченной к ее 80-летию, состоялось 10 июля в арт-пространстве "Паркинг галерея" парка "Зарядье" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По словам первого заместителя генерального директора, директора блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилла Комарова, на выставке "Энергия мечты" показано, как открытие и доступность атомной энергии вдохновили огромное количество авторов. "Это не просто союз физики и лирики, это гармоничное развитие человека, направленное на решение самых высоких, <…>, в прямом смысле слова космических, невероятных задач", - сказал он.

В экспозицию вошли знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства, среди которых произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Тышлера, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Вячеслава Колейчука.

Как отметила руководитель "Территории культуры Росатома" Оксана Конышева, выставка создана в том числе для того, чтобы "зацепить тех людей, которые любят искусство, но очень далеки от науки, и посредством искусства привести их к знанию об атомной отрасли".

Выставка "Энергия мечты" подготовлена госкорпорацией "Росатом" в партнерстве с ГМИИ им А. С. Пушкина и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО".