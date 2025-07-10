В Ухте восстановили горячее водоснабжение после аварии

Под отключение попали 50 многоквартирных домов и семь социальных объектов

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Коммунальщики города Ухты Республики Коми устранили последствия аварии и возобновили подачу горячей воды в 50 многоквартирных домов и семь социальных объектов. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

"По информации ЕДДС Ухты, горячее водоснабжение восстановлено специалистами ООО "Комитеплоэнерго", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром 10 июля из-за порыва на сетях. Под отключение попали 50 многоквартирных домов и семь социальных объектов по набережной Нефтяников, проспекту Ленина, проезду Строителей.