В Белгородской области до 1 сентября более 150 соцобъектов закроют антидроновыми сетками

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что сети закуплены на дополнительно выделенные средства в размере 32 млн рублей

БЕЛГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Более 150 социальных объектов Белгородской области до 1 сентября закроют антидроновыми сетками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Продолжаем выполнять большой перечень мероприятий по защите наших жителей в приграничье - большой объем работы сейчас выполняется по закрытию объектов социальной инфраструктуры антидроновыми сетками. <...> До 1 сентября 152 объекта - в плане, 61 уже обтянули: многоквартирные дома, больницы, школы детские сады", - сказал он.

Глава региона отметил, что сети закуплены на дополнительно выделенные средства в размере 32 млн рублей. "По всему приграничью в соответствии с планом работу будем проводить, она находиться на контроле как правительства, так и глав муниципальных образований. При проведении рабочих поездок обязательно буду смотреть по качеству проводимых работ, так как от этого зависит жизнь людей", - добавил Гладков.