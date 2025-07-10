Добровольцы подключились к ликвидации последствий украинской атаки на Курск

Совместно с волонтерами Народного фронта студенты-спасатели ВСКС закрывают тепловой контур и разбирают завалы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Студенты-добровольцы ликвидируют последствия обстрела Курска, осуществленного украинскими боевиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

"Добровольцы ВСКС работают на месте падения вражеских БПЛА в Курске. Совместно с волонтерами Народного фронта студенты - спасатели ВСКС закрывают тепловой контур и разбирают завалы", - сказали в организации.

В результате атаки БПЛА в Курске загорелся частный дом. Погиб 73-летний мужчина. В соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожар был ликвидирован. Также в жилом 12-этажном доме напротив на нескольких этажах выбиты окна.