Лукашенко назвал "Славянский базар" голосом за мир и дружбу между народами

Президент Белоруссии отметил, что этот голос "будет услышан даже теми, кто оглох и слышать не хочет"

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - это голос за мир и дружбу между народами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля.

"Дорогие друзья, я прежде всего хочу обратиться к россиянам, украинцам и белорусам - к тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо "Славянский базар", - цитирует президента агентство БелТА. Каждый год, подчеркнул Лукашенко, в Витебске царит атмосфера дружбы и уважения. "Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой вдохновленными атмосферой "Славянского базара". Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными и близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слышать не хочет", - отметил он.

Президент назвал фестиваль миром ярких эмоций и незабываемых впечатлений. "Здесь каждый раз мы встречаемся с именитыми артистами и настоящими мастерами искусств. Здесь из года в год зажигаются, как у нас принято говорить, новые звезды. В самых разных жанрах: от музыки и танца до театральных постановок и художественных проектов. В самых разных стилях: от народного творчества и классики до авангардных направлений актуального искусства", - сказал Лукашенко.

Он заметил, что Витебск стал творческой родиной многих артистов. "Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное - вот уже более 30 лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света. Несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит", - подчеркнул глава государства. "Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика", - заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что сейчас идет борьба за умы людей. "Мы в последнее время столько много говорим про искусственный интеллект. Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему это приведет. <...> Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами все будет решено. <...> Если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей", - призвал Лукашенко.

О фестивале

Фестиваль стартовал 8 июля, в течение пяти дней будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и одноименный детский музыкальный конкурс. Официальная церемония закрытия пройдет вечером 13 июля.