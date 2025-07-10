На Украине сняли с продажи комикс из-за главного героя в советской форме

Украинцы решили, что автор манги вдохновлялся "эстетикой РФ"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинское издательство сняло с продажи комикс манга из-за жалоб читателей, которым не понравилось, что один из главных героев разговаривает на русском языке. Об этом сообщило украинское издание NV.

Также сообщается, что указанного персонажа зовут Александр и он носит "полицейскую форму советского образца". По этой причине украинцы решили, что автор манги вдохновлялся "эстетикой РФ".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.